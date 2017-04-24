高國輝推光復大輪胎打明星賽？原來在說高國麟
2017年中華職棒明星賽移師花蓮，出身花蓮的富邦悍將強打高國輝24日也獲邀參與宣傳活動，已經是全明星球員的他，心目中值得入選明星賽的打者又是誰？高國輝一開始寫上「光復大輪胎」，隨後才改為隊友吳宗峻，至於原本的大輪胎的真面目是誰，高國輝笑著解釋，「是高國麟啦！」
為何是大輪胎？高國輝說，高國麟以前小時候總是騎著滑板車追在他後頭，且他的車輪還都比其他人大，所以才想到這個有趣的稱號。最後他劃掉改成吳宗峻，是覺得高國麟還年輕，未來會有機會入選明星賽，加上吳宗峻今年真的打很好，所以希望大家給他一個機會。
今年明星賽移師花蓮球場，不僅讓在地球員能返鄉獻技，也讓他們有機會與家人團聚，儘管高國輝還未確定入選，內心已充滿期待，笑著說，「到時候家人應該會帶不少吃的來，可能會多到吃不完。」不過在那之前，他當務之急是得讓左手掌痊癒，他表示還無法正常打擊，不過已有做簡單的打擊練習維持手感。
(中時電子報)
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