嘉市府團隊又走1人 戴淑玲請辭獲准

戴淑玲今透過line向市府同仁道別。（呂妍庭翻攝）

嘉義市政府建設處長戴淑玲今傳出請辭獲准。（呂妍庭攝）

上周才在嘉義市議會臨時會被議員逐出會場的嘉義市政府建設處長戴淑玲，今傳出請辭獲准，遺缺將有祕書長賴明煌暫代，經求證賴明煌，他證實確有此事，表示戴淑玲有口頭先向市長涂醒哲報告，取得市長諒解後，今提出辭呈獲准，下班前戴淑玲也有傳訊息向市府同仁說再見。

戴淑玲在群組傳訊息向大家道別，內容寫到「今天是我奇幻旅程的最後一天，謝謝大家這段期間對我的照顧與包容。雖然一路踉蹌，但學習與收穫滿滿，渡口旁找不到一朵可以相送的花，就把祝福別在襟上，而明日，明日不會是天涯！」，文末還打趣說可以到她的書店刷國旅卡，住飯店也給友情價。

記者稍晚打給戴淑玲和涂醒哲都未獲回應，不過賴明煌表示，市長已交待他負責戴留下的事務，透露涂醒哲雖認為人才的去留對市府團隊士氣有負面影響，仍希望他做好未來工作推動，還沒機會和戴道別的賴明煌強調，接下來會針對公36的規畫和推動特別用力，尤其會加強和議員、市民的溝通，力求在工作推動上取得較大支持。

戴淑玲曾是國內最大文創設計旅店連鎖品牌承億文旅集團的總經理，去年8月才被涂醒哲延攬進市府團隊，一直是市府團隊的話題人物。

(中時)