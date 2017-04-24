《通靈少女》瑤瑤、蔡凡熙驚天一吻

蔡凡熙、郭書瑤天龍地配，超受觀眾喜愛。（公視）

黃仲崑客串演出《通靈少女》。（公視）

HBO Asia與公視跨國合作的《通靈少女》播出後話題不斷，23日播出第四集收視再發威，平均收視打2.72，其中兩節破3，分別是3.54及3.48。尤其劇中最後一幕，郭書瑤（瑤瑤）與蔡凡熙「天龍地虎」配的驚天一吻，讓觀眾尖叫不已，直呼「阿樂根本是選手」，入戲網友還紛紛熱議：「仙姑有了男女之情法力會不會消失？」本周日（4/30）《通靈少女》即將一連播出兩集完結篇。

每到《通靈少女》周日晚上播出時間，PTT、FB就被大洗板，超高討論人氣也反映在高收視上。本周六（4/29）下午1點劇組將兌現收視破2就請紅龜粿的承諾，在汐止濟德宮媽祖廟（新北市汐止區中正路239 號）前發放紅龜粿，但因女主角郭書瑤人在雲南拍戲，無法親自出席，因此由故事暨文化指導索非亞本及劇中演員包括宮廟二人組阿宏（李英宏）、阿修（吳宏修）、話劇社鳥哥（林鶴軒）、胖達（向承寓）、林思廷一起發紅龜粿，公視也加碼200份，共400份供民眾索取，感謝觀眾的支持。

《通靈少女》自4月2日起播出至今4集，集集客串演出都是大咖，包括李千娜、于美人、汪建民、黃仲崑。眼尖的網友，依據第四集阿樂父親寄來的照片按圖索驥，發現阿樂的父親竟是李李仁飾演，用這種另類方式亮相，讓網友大吃一驚，讚賞導演的用心。

網友也對該劇的經典台詞如數家珍，包括「人如果死後有亡靈，一定會後悔活著的時候，沒有好好的珍惜身邊的人」及「大部分活著的人，都過著自己不喜歡的生活，等到死了之後才來後悔，但生命卻很短暫」等等，覺得導演陳和榆沒有把觀眾帶向宗教迷向的一面，反而是在玄換靈異中捕捉人性。《通靈少女》全劇共6集，本周日（4/30）晚間9點於公視，10點於HBO和HBO HD頻道，連播2集大結局。

(中時)