天暗看相機跌落坑洞 警即時救援助脫困
台北市大同分局警備隊小隊長沈明哲、警員葉思妤日前於延平北路一段擔服取締違規勤務，晚間8時30分許，葉員聽到後方工地圍籬陰暗處傳來微弱的呼救聲，上前查看發現工地圍籬內有一名男子跌落在圍籬內的坑洞中動彈不得，並發出微弱求救聲以尋求救援。
員警2人發現後，隨即從圍籬內攙扶男子起身，並引導他至路旁休息，另詢問男子身體是否有受傷及是否通知救護車到場為他檢查。男子向警方表示，身體並無大礙暫時不用救護車到場，另表示會發生跌落圍籬情事，係因行走經過施工工程附近，恰巧手拿相機在觀看，因天色昏暗不慎踢到圍籬邊緣故跌落至坑洞內，所幸遇到員警兩人熱心協助，才沒有發生其他意外。
大同分局呼籲，民眾行走時勿同時使用電子設備(例如手機、平板電腦等)，以免因注意力不集中及降低對周圍危險的反應能力，而致發生意外而受傷。
(中時)
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