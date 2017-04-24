歡慶 2 周年 長汎旅運優惠上線

長榮航空直營旅行社「長汎旅運」歡慶 2 週年，為了讓支持長汎的朋友一起分享喜悅，即日起至 4/30，以「2」為主題，祭出多項優惠，包括 2 人同遊最高省 3,000 元、人氣自選行程 2 元加購、加碼抽萬元家電、門市報名雙重贈，長榮哩程兌換 2 倍折抵以及HAPPYGO 點數 2 倍累積等；好禮成雙 FUN 送。

週年慶活動不只是消費者開心，長汎旅運的員工也樂在其中；搭上全球流行的影片拍攝風格「假人挑戰」，長汎由同仁自行撰寫腳本，出動了四個樓層的上百位員工投入拍攝，各個部門創意發想定格動作，一鏡到底，甚至董事長全程配合演出，希望大眾透過這支影片，認識長汎從企劃、設計、銷售及成交的工作歷程以外，也能感受長汎旅運「Lets Fun your world!」的活力與精神。

(旺報)