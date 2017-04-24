攤商不滿女狂試吃涼糕 罵不要臉挨告

涼糕攤商不滿女狂試吃，罵不要臉挨告。(蔡依珍攝)

涼糕攤商不滿女狂試吃，罵不要臉挨告。(蔡依珍攝)

涼糕攤商不滿女狂試吃，罵不要臉挨告。(蔡依珍翻攝)

涼糕攤商不滿女狂試吃，罵不要臉挨告。(蔡依珍翻攝)

57歲張姓攤販去年11月3日在桃園區南門市場擺攤賣涼糕，余姓女子中午到攤前逛，一連試吃了20塊涼糕，張男忍不住嗆：「小姐，妳是來吃午餐的喔，不要臉！」余女被講得面紅耳赤，氣得報警控告張男。

張男挨告後坦承受不了余女「一直吃」，又沒打算要買，才會忍不住怒嗆「不要臉」，桃檢從現場照片判斷，市場都是買菜人潮，屬不特定人得共見共聞，依公然侮辱罪嫌起訴張男。

實際走訪市場，附近攤商說，張男只有擺攤一天，就發生糾紛，不但沒賺到錢還得吃上官司。

(中時)