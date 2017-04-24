33種沒看過的盧廣仲！ 翻白眼 吃土豆搞笑無底限

盧廣仲翻白眼吃土豆，搞笑無極限。（好風光）

盧廣仲搞笑無極限。（好風光）

盧廣仲飾演魯蛇青年。（好風光）

音樂鬼才盧廣仲首度跨足電視劇演出，在台視、八大、愛奇藝「植劇場」新戲《花甲男孩轉大人》挑大樑，飾演男主角鄭花甲，一個即將年滿28，大學重考3年、延畢2年，一事無成，命定要接乩童的魯蛇青年。盧廣仲為戲改頭換面，拋開招牌的瀏海造型，變身中分頭，脫下眼鏡，操著流利台語加上一身宅男打扮，片花影片一推出即刻吸引大批粉絲目光，短短1小時臉書衝破5萬人次點閱，盧廣仲表示：「拔掉眼鏡跟中分頭，讓我超級沒有安全感，但是搭配上戲中角色個性好像很剛好，於是就豁出去了。」

《花甲》官方粉絲團日前釋出「花甲小日記」片花影片讓粉絲搶先看，短短74秒的影片中，出現了33種面向的盧廣仲，自然不造作的演技令人為之一亮，其中一招「翻白眼吃土豆」尤其令網友印象深刻，留言推爆大讚「廣仲好可愛」、「廣仲與花甲完全無違合感」。盧廣仲笑稱：「翻白眼吃土豆這個是因為導演一直不喊卡，所以就即興發揮了，大概就拍了兩次，畢竟這種接近NG邊緣的東西是很曖昧的。」

《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧表示：「這支影片是要告訴大家，盧廣仲來演戲不是來玩的，他什麼都來，毫無底限。」近來忙著後製剪接的瞿友寧透露，他看著螢幕常常前一秒笑到合不上嘴，下一秒又淚流滿面，對該戲很有信心的他，也在自己臉書放話：「這部大家不喜歡，我就去跳海。」

盧廣仲第一次演戲，就和金鐘名導瞿友寧合作，瞿友寧形容盧廣仲是一個驚喜，「原來喜劇奇才總有一種與旁人不一樣的調子，那種好笑，別人模仿不來，也猜不透。」盧廣仲感謝導演的稱讚，他表示：「平常自言自語的時候，會覺得自己有一點點好笑，也希望自己可以幽默好笑的對待生活跟周遭朋友，感覺比較不容易被討厭。」

劇中配樂由盧廣仲親自操刀創作及演唱，正忙於巡迴演唱會的他，即便這麼忙碌還是堅持努力把劇中音樂做好。盧廣仲即將開始春季巡迴演出，東京演唱會即將開賣，與《花甲男孩轉大人》一起全速衝刺中！《花甲男孩轉大人》為植劇場「原著改編」系列，劇情改編自楊富閔原著小說《花甲男孩》，將於5月26日上檔。植劇場每週五晚間10點台視首播、每週六晚間10點八大綜合台播出，每週五晚間24點於愛奇藝台灣站準時上線。

(中時)