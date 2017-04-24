94狂！高雄市新聞局與「厭世動物園」合作拚行銷

高雄市新聞局與「厭世動物園」合作拼行銷。（新聞局提供）

誰說政府行銷非得中規中矩？高雄市新聞局搶先與超人氣圖文作家、厭世動物園園主厭世姬合作，推出「驚艷是高雄」系列插畫，期盼藉由詼諧的畫風，讓更多人瞭解高雄，進而增進城市行銷效益。

談起合作的契機，新聞局長丁允恭表示，厭世姬以詼諧的畫風諷刺現實，而受到廣大年輕族群的歡迎，因此高市府期盼藉由和厭世動物園的合作，促使各年齡層、各個族群或群體更加瞭解高雄，並實地走訪高雄，以促進城市形象與觀光收益。

厭世姬表示，高雄市政府是她首個政府部門的合作案，很意外新聞局與其主動洽談，更令人意外的是，新聞局不僅願意給年輕人嘗試的機會，更充分信任與授權，與對公部門的刻板印象有所差別，更加的年輕與活潑。而整個溝通過程也相當順利，在相輔相成之下，合作順利進行，目前正在洽談進一步的計畫當中。

丁允恭也透露，厭世姬為了增進創作靈感，或許將邀集網紅伙伴們，實際前來高雄外出取材，請粉絲們拭目以待！24日首發的插畫，主題為左營蓮池潭的知名地標－龍虎塔，內容以網路流行用語「輸贏？」，以及雙塔比拼吞吃人數，突顯民眾由龍口、虎口進入塔內的動作，有如遭到吞食一般。

本次高雄市新聞局與厭世動物園合作的「驚艷是高雄」系列插畫，以及相關活動訊息，請持續關注高雄市政府官方FB粉絲專頁「高雄款」！

(中時)