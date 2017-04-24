與楊岱均打擊動作超像 陳俊秀:他模仿我的

楊岱均(左)和陳俊秀(右)打擊動作相當神似。(截自Youtube)

眼尖的中職球迷或許有注意到，Lamigo桃猿的楊岱均和陳俊秀，不僅守備位置都在一壘、體型神似，打擊動作更是如出一轍，陳俊秀24日出席中職明星賽活動時揭曉答案，表示他和楊岱均從小就認識，而楊岱均時不時就愛模仿他的打擊動作，「結果學一學就跟我一樣了！」

陳俊秀和楊岱均相差5歲，不過由於楊岱均哥哥楊承駿和陳俊秀是同學，所以兩人自小就玩在一塊，建立起不錯的交情，最後兩人雙雙進到猿隊，且都繳出不錯的成績。有趣的是，同守一壘的兩個人，不僅身材相像，連打擊動作都很相似，陳俊秀透露是楊岱均愛模仿他，學著學著動作就變得一樣。

如今一年一度明星賽票選將開跑，陳俊秀雖年長5歲，但返國加盟中職未超過3年，因此將與24歲的楊岱均一同競爭「明星紅隊」先發一壘手一席。陳俊秀表示想把自己手中的選票投給楊岱均；至於怕不怕楊岱均入選擠掉自己？他笑說沒關係，「反正他打就跟我去打一樣。」

有機會回家鄉花蓮比賽，又是明星賽，讓過年後跟著球隊征戰各地、鮮少回家的陳俊秀想到是開心不已，尤其家鄉的美食，更讓他迫不及待迎接盛會到來，「畢竟明星賽比較放鬆，跟例行賽回去的感覺很不一樣。」至於明星賽的目標，他現在還沒有特別的想法，表示「還是先選上再說吧。」

(中時電子報)