方宥心睽違22年拍MV 害張書偉琇琴濕身

方宥心拍新歌MV。（民視）

方宥心拍新歌MV。（民視）

方宥心拍新歌MV。（民視）

書偉、琇琴為拍方宥心新歌MV淋雨濕身。（民視）

書偉、琇琴為拍方宥心新歌MV淋雨濕身。（民視）

方宥心擔任民視周日10點文學劇《外鄉女》第二單元女主角，她演唱的片尾曲「〈飛呀飛〉，和荒山亮演唱的片頭曲〈永遠的家〉受到觀眾喜愛，荒山亮因此決定拍攝兩首歌的MV。已22年沒拍MV的方宥心超級開心，坦言近年雖然有演戲，但拍MV的感覺早就忘光光了；因為太興奮，在20小時不休眠的MV拍攝時間裡，她完全不喊累，還說：「我很久沒那麼漂亮了，我要好好當方宥心一整天！」

荒山亮之前就與方宥心合作過多部戲劇的片頭片尾曲，如《阿不拉的三個女人》片尾〈戲土戲金〉就是由方宥心演唱，同部戲方宥心也演出「阿鳥」一角，受到注目，這次因為『外鄉女』再續合作緣份，荒山亮表示，一直滿欣賞方宥心的歌聲，「新台語歌可以演譯的女歌手不多，宥心就是數一數二的，她一直很努力！」

荒山亮看她對音樂的不放棄，對戲劇又充滿熱情，主持音樂節目也進步很多，決定簽下她的唱片約，為她一圓多年未成真的歌手夢。

荒山亮將〈飛呀飛〉這支MV視為方宥心個人首張EP的暖身作，還特別情商方宥心經紀公司的琇琴及張書偉來客串MV演出；MV分兩天拍攝，偏偏拍到琇琴及書偉的當天，天公不作美，在淡水海邊拍攝卻下滂沱大雨，讓兩人直呼「方宥心，你欠大了你………」，方宥心還在拍戲現場與兩人視訊，感謝兩位力挺，倒是飾演宥心小時候的小妹妹在海邊玩得不亦樂乎，與琇琴及書偉不畏寒風在海邊奔跑著。

〈飛呀飛〉這首歌歌詞的意境完全表達出她多年打拚的心情，但方宥心表示，她並沒有真正的坎坷，9歲就出道的她，除了求學階段離開演藝圈一段日子，其它三分之二的人生都一直有在表演，甚至還算得上是小幸運；這幾年的戲劇演出沒有間斷，去年也幸運的與金曲歌王蕭煌奇一起主持節目，今年又成為另一金曲歌王荒山亮的旗下歌手，她滿懷著感謝準備迎向未來的每一天。

(中時)