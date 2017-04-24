他爆「王菲謝霆鋒已分手」 撂狠話：錯了直播吃狗屎
王菲和謝霆鋒2014年世紀大復合後，一舉一動都是大家關注焦點，偶爾也會被捕捉到高調放閃的畫面，感情看似十分穩定。沒想到，大陸綜藝娛樂評論家「大嘴」宋祖德今（24日）卻爆料兩人已經協議分手，甚至放狠話說若爆料錯了，願意直播吃狗屎，在網上造成一片熱議。
宋祖德今天在微博連發4文，強調王菲和謝霆鋒已經協議分手，「我敢發誓，如果我爆料錯了，我會直播吃400克狗屎。」他稱自從王菲去年底演唱會撈金失敗後，兩人關係就越來越僵，表示有知情人士透露，他們最近簽了分手協議，但如果有商業的合作還是會同時出現，並說他們就是迎合大家喜歡看八卦的心，直言復合的真正目的就是為了錢。
另外，宋祖德還狠批年近50歲的王菲只能靠情事維持關注度，而謝霆鋒雖然挺會賺錢，但也很能花錢，直指他是看在錢的份上才和王菲在一起。
不過，大部分網友看完不以為意，只認為他在蹭熱度。而過去宋祖德也曾「預言」過幾樁娛樂圈八卦，像是李嫣兔唇、張柏芝艷照、湯唯被封殺等，這些事都在他爆料完不久後真的發生，但他也扯過一些極其離譜的料，尤其曾說劉亦菲是變性人一事最為誇張，因此不少網友不信他這次的說法，反而抱著看好戲的心態，想看他兌現「直播吃狗屎」的誓言。
(中時電子報)
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