毛治國評軌道運輸是災難 劉世芳回擊：大錯特錯!
曾任高雄市副市長的民進黨立委劉世芳，對南北失衡的感受尤其深刻，不滿前行政院長毛治國在媒體投書的說法，在臉書駁斥，指「毛前院長，你大錯特錯!」，強調高雄未被這種出於菁英心態、黨派考量的決策所打倒。
劉世芳說，聽聞馬政府時期擔任過交通部長、行政院長的毛治國先生批評軌道運輸是「後來的災難而已」，我不禁搖頭嘆息，這種短視、發展主義式的思惟正是台灣長期重北輕南、城鄉差距不斷擴大的元凶!
難怪到2012年為止，高雄捷運岡山路竹延伸線被當時的中央政府退件14次，當時的交通部長就是毛治國! 因為在他眼裡，這些攸關科技園區招商引資、大岡山連通市中心的捷運建設，本身就是「災難」!
就是因為這些國民黨官員的守舊思維，讓台灣的軌道運輸落後亞洲其他城市許多，也才有今天必須強力推動的前瞻基礎建設!
還好當時的高雄市政府並不氣餒，也沒有被這種出於菁英心態、黨派考量的決策所打倒，我在2014年率領相關局處到行政院國發會爭取審查通過，更因為邱志偉委員、在地議員的全力相挺，捷運岡山路竹延伸線終於納入這次前瞻基礎建設計畫，即將正式動工。
當高雄努力追求城市轉型，推動低碳、節能的公共運輸系統，毛治國前院長，你當了這麼久的大官，到底對台灣的交通運輸及城鄉發展貢獻了什麼？除了以所謂的專業來包裝對南部城市發展的不屑一顧，你可曾想過人民的感受、需求是甚麼?
(中時)
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