周采詩大紅浴衣電昏薛仕凌 嚇壞日本路人
公視首度台日合作戲劇、懸疑驚悚類型片《魚男》，24日於日本北九州舊門司海關大樓舉行製作發表記者會，該劇由周采詩、薛仕凌擔綱主演，戲中一幕在櫻花樹海下浪漫約會的戲碼，周采詩穿著一席大紅色浴衣，引人注目，卻遭路過的媽媽說「好可怕」，薛仕凌戲中飾演陰鬱宅男，更是宅男魂爆發，逛漫畫博物館如挖寶。
《魚男》故事描述三位到日本北九州念語言學校的留學生鄉憲治（薛仕凌飾）、陳紛紛（周采詩飾）、張怡文（薛提縈飾），本抱持對日本文化的憧憬，卻意外捲入一場恐怖命案…。薛仕凌首度挑大樑飾演有戀魚癖的陰鬱宅男，劇中除了愛魚成痴，摸魚宛如摸女人大腿一般的怪胎行徑，讓戲中周采詩都大表「變態」、「不舒服」。為融入戲中角色，薛仕凌特別看了大量的日本動漫，他更自爆小時候超愛看漫畫，一年曾買52期的《少年快報》後，才知道一年有52週。
周采詩是第二次到日本拍片，戲中要穿浴衣逛大街，倒是第一次體驗。因穿著大紅色浴衣在下觀海響館拍片太過高調，反遭到路過的媽媽說「好可怕」，周采詩俏皮地補了一句「還是有男生說可愛啦」。劇組表示，因為到日本開鏡，這次開鏡儀式也採用日式神社參拜的方式祈求平安。
《魚男》以「人性黑暗面的暗潮洶湧」誘發觀眾的好奇，營造懸疑劇氛圍，並由日本北九州電影委員會支援360實景拍攝技術。北九州市長北橋健治、下關市市長前田晉太郎皆出席記者會，會中特別感謝台灣公視來當地拍攝，也希望透過台日合作、帶動更多觀光交流，並以日本傳統的「鏡開」儀式，敲開北九州的名產清酒「天心」來慶祝該片拍攝。
(中時)
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