Lulu生日驚曝病房度過 動完刀報平安「不敢太歡樂」
藝人Lulu(黃路梓茵)曾入圍金鐘獎最佳主持人獎，機敏的反應與風格相當受人歡迎，沒想到今天過26歲生日的她，突然在臉書透露，今年得在醫院度過，因為日前健康檢查時，發現右卵巢裡有個7公分的囊腫，因此決定做腹腔鏡取出，目前已完成手術。
據《ETtoday》報導，Lulu的手術時間安排在24日早上，過程一切順利，僅傷口微微疼痛，目前人已在休養中，預計調理個5天，之後就會完全復工，經紀人則透露，下午有去探望Lulu，不太敢逗她，「怕她一笑傷口會痛，大家不敢太歡樂，說話也小小聲的！」，而Lulu之前也在臉書po文中要大家放心，自己不是生什麼大病，也提醒大家，一定要定期做全身健康檢查跟簽訂醫療保險，「不要以為你健健康康活蹦亂跳的，可能還是有一些潛藏的壞東西在身體裡」。
(中時電子報)
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