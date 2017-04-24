國民黨黨員民調：洪秀柱領先 郝詹韓潘陪榜
國民黨黨主席選舉進入最後一個月倒數，各候選人無不卯足全力搶票，不過根據民調，6位候選人之中實際有勝選機會的，恐怕只有現任主席洪秀柱與前副總統吳敦義兩人。
根據《鏡傳媒》報導，由前立法院長王金平辦公室及洪秀柱陣營所做黨員民調，都顯示洪秀柱在民調中領先，吳敦義則緊追在後。王金平辦公室民調中，洪秀柱以35％支持度勝過吳敦義的30％，郝龍斌則僅有9％；洪秀柱辦公室數據中，洪秀柱支持度則高達40％，吳敦義仍為30％，郝龍斌10%。至於詹啟賢、潘維剛與韓國瑜三人民調皆在3％至10％之間徘徊。
本次國民黨主席選舉競爭激烈，吳敦義本想力拚第一輪過半取勝，不過就目前民調來看似乎頗有難度，而報導稱郝龍斌冀望靠第二輪成為黨主席，但與前兩名候選人差距過大，恐難以進入第二輪投票。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。