國民黨黨員民調：洪秀柱領先 郝詹韓潘陪榜

根據民調，國民黨黨主席選舉最終將成吳敦義(右)與洪秀柱(左)之爭。(本報資料照/姚志平攝)

國民黨黨主席選舉進入最後一個月倒數，各候選人無不卯足全力搶票，不過根據民調，6位候選人之中實際有勝選機會的，恐怕只有現任主席洪秀柱與前副總統吳敦義兩人。

根據《鏡傳媒》報導，由前立法院長王金平辦公室及洪秀柱陣營所做黨員民調，都顯示洪秀柱在民調中領先，吳敦義則緊追在後。王金平辦公室民調中，洪秀柱以35％支持度勝過吳敦義的30％，郝龍斌則僅有9％；洪秀柱辦公室數據中，洪秀柱支持度則高達40％，吳敦義仍為30％，郝龍斌10%。至於詹啟賢、潘維剛與韓國瑜三人民調皆在3％至10％之間徘徊。

本次國民黨主席選舉競爭激烈，吳敦義本想力拚第一輪過半取勝，不過就目前民調來看似乎頗有難度，而報導稱郝龍斌冀望靠第二輪成為黨主席，但與前兩名候選人差距過大，恐難以進入第二輪投票。

(中時電子報)