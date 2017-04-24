東石漁人碼頭驚傳有人上吊身亡

嘉義縣東石漁人碼頭，今晚間有民眾發現觀景平台旁有一名男子頸部套繩，臉朝著外海，垂掛在觀景平台欄杆上，疑似上吊，警、消獲報抵達現場，將男子拉起，發現男子已明顯死亡，初步調查死者是40多歲梁姓男子，已通知家屬到場。

(中時)