趙少康：音樂網若不停播 NCC要法辦他

趙少康。（圖／粘耿豪攝）

中廣公司。（本報係資料照片）

對於中廣音樂網遭到NCC收回頻道一事，中廣董事長趙少康今（24）日接受媒體訪問時表示，如果不停播，NCC告知會將他（趙少康）移送法辦。

根據聯合新聞網報導，趙少康表示，當時接到NCC來函要求立即停播，否則將會同警方搜索，並將負責人移送法辦，趙少康與律師討論後，決定依照NCC要求，停播中廣音樂網。

據報導，趙少康說最初同意交回頻道，是「附條件承諾」，亦即中廣音樂網轉型以及公民營電台一體適用。沒想到條件還沒有成就，頻道就被收回。趙少康指出，北高的市政電台也是遏制匪波，但卻只有中廣被收回頻道，不免讓人有針對性的聯想。

(中時電子報)