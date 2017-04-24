勞資簽協議 立益紡織絕食落幕
立益紡織無預警關廠，員工絕食抗議11天，數度奔走抗議陳情，在桃園市勞動局長王安邦親自出馬，積極奔走協調下，強硬的資方終放軟，願意提出優於勞基法條件，勞資雙方達成共識，今下午正式簽訂協議書，讓抗議順利落幕。
立益平鎮棉紡廠將關廠、改建物流中心，109名員工面臨失業，員工訴求比照前一批標準「年資20年以內按1.6倍計算，20年以上則比照退休」，但資方只願意按照勞基法，以1倍基數計算，勞資雙方13日勞資調解失敗，隔天即展開絕食活動，並在市府園區搭棚長期抗爭，期間多次發動抗議，曾在大樹林文化巡禮活動會場突襲「攔轎申冤」，也曾想衝進市府見市長鄭文燦，更曾北上立益總公司抗議。
勞動局與勞資雙方多次溝通聯繫，上周三、19日由局長王安邦親自邀集勞資雙方「坐下來談」，21日勞資雙方會談後，達成共識，於今日下午正式簽訂協議書，據了解，資方原態度強硬，只願提出新制0.55、舊制1.2方案，但王安邦軟硬兼施、居中協調，終讓資方退讓，提出較法定最低標準多出0.1和0.4的方案，最終以新制年資乘以0.6、舊制乘以1.4的結果獲得兩方認同，工人大約多了200多萬元。
勞動局強調，裁員爆發的3月29日即入場聯合檢查，4月7日隨即邀集勞工代表在勞動局召開會議，期間除積極與工會代表、理事長和2位副理事長等密切聯繫，並召開多次會議，說明勞動局處理經過、了解勞方訴求，絕食活動開始後也由副市長王明德前往探視，並努力協調，終讓資方在協商後，願意提出優於勞基法的條件，拿出照顧勞工的責任，達成雙贏的局面，對於被資遣員工，勞動局會持續協助媒合找工作，助他們完成轉職。
(中時)
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