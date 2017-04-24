中段簍空「好像瘦了」 茵茵爆汗健身照辣過頭

擁有舞蹈底子的茵茵，即使工作再忙也會健身維持好身材，今天也曬出健身成果，S曲線讓人稱羨。(取材自茵茵臉書)

《大學生了沒》前班底、擁有舞蹈科班底子的茵茵，因從小練舞而擁有修長身材，加上臉蛋甜美，因而受到歡迎，她不僅上綜藝節目賣力，私下自我要求也相當高，儘管工作忙碌，仍能在臉書上發現她勤於健身，維持火辣好身材，她今天也曬出了運動後的照片，原本就纖瘦的她，竟然還說「好像瘦了」。

素有「ㄦ字腰女神」之稱的女星茵茵，常在臉書曬出美照，好身材讓人欣羨不已，而她的曼妙來自於平日的努力，今天她po出健身照，開心表示「好像瘦了」，透露剛上完激烈的健身課程，也說只有高強度的課才能讓她大爆汗，照片中，茵茵穿著運動小可愛搭配白底暈染緊身褲，中空露出纖細水蛇腰，不僅腰部線條緊實，一雙長腿也毫無贅肉，加上小露事業線，S曲線讓眾人大讚超正！也有粉絲勸她不用太在意別人的目光，茵茵則說出了藝人的無奈，「不行啦電視是寬的，害死我們了」。

(中時電子報)