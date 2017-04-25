鐵腕掃毒殺戮太多 杜特蒂遭控危害人類罪

菲律賓總統杜特蒂，因動用私刑掃蕩毒販遭律師遠赴國際刑事法院控告。（圖/美聯社）

菲律賓現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任以來，以強硬手段掃蕩國內的販毒行為，甚至不惜動用私刑隊，大規模「剷除」各地毒梟與毒販，造成上任7個月來，有超過7千人死於私刑。雖讓犯罪率和治安回穩，卻也引起國際組織和菲國天主教會嚴正批評。如今，一名代表前私刑隊員的律師薩比歐（Jude Sabio），遠赴荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court），遞交長達70多頁的訴訟書，以「危害人類罪」（crimes against humanity）控告杜特蒂與其11名政府閣員。

據菲律賓調查者報（INQUIRER）報導，上任至今因強硬掃除國內毒販而出名的菲國總統杜特蒂，再次因為此事面臨挑戰。一名代表曾在菲律賓參議院作證私刑隊員的律師薩比歐，帶著厚厚70多頁的訴訟書，遠赴荷蘭海牙的國際刑事法院，對總統杜特蒂和11名政府高階官員提起「危害人類罪」的訴訟。薩比歐寫信給法院檢察官，希望他能盡快展開調查，盡早讓菲律賓脫離黑暗、可憎且充滿謀殺的時刻。他認為杜特蒂從擔任市長起，就持續且有計畫地犯下大規模謀殺，完全符合《國際刑事法院羅馬規約》（Rome Statute of the International Criminal Court）對「危害人類罪」的定義。

前往海牙的國際刑事法院控告杜特蒂的律師薩比歐。（圖/美聯社）

在馬尼拉總統府前，向杜特蒂表達抗議的群眾。（圖/美聯社）

位於海牙的國際刑事法院，正式成立於2002年，依據1998年簽訂的《國際刑事法院羅馬規約》，其主要功能是對犯有滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪、侵略罪的個人進行起訴和審判。加入且批准條約的會員國共有124國，但身為安理會常任理事國的美、中、俄三強，以及以色列都並未加入，讓判決經常流於形式而未能有效執行。現任院長是阿根廷籍的律師德古曼帝（Silvia Fernández de Gurmendi），首席檢查官為法都·班索達（Fatou Bensouda），過去曾被起訴的名人包含前利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi）與其兒子、以及南蘇丹總統奧馬爾·巴希爾（Omar al-Bashir）。菲律賓於2000年批准《羅馬規約》，成為會員國之一。

薩比歐的起訴名單中，還包含司法部長阿奎爾（Vitaliano Aguirre）、國家警察總監德羅薩（Ronald de la Rosa）、眾議院發言人阿瓦雷茲（Pantaleon Alvarez）和國家調查局（National Bureau of Investigation）長吉蘭（Dante Gierran）等多名高階官員。他在聲明更認為，杜特蒂上任7個月以來，用私刑殺害7千多名毒販，這樣龐大的數量，比當年馬可仕（Ferdinand Marcos）獨裁鎮壓更可怕，難道他不該負責嗎？目前杜特蒂本人或官方尚無對此控訴有任何回應。

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(中時電子報)