福斯新聞性感女主播擔任國務院發言人
美國國務院24日公布，福斯新聞網晨間新聞主播諾爾特（Heather Nauert）將擔任國務院發言人。
川普執政後，有關諾爾特 ，這位金髮，穿著以低胸、短裙為招牌形象的福斯新聞網女主播將擔任國務院發言傳聞已久。國務院24日正式佈達這項任命。
國務院新聞稿中指出，諾爾特新聞資歷，包括主播和記者工作共15年，採訪經驗包括外交和內政事務，曾參與報導911恐怖攻擊事件、伊拉克戰爭和非洲蘇丹達佛爾種族清除事件。
諾爾特畢業於哥倫比亞大學新聞研究所，加入國務院前擔任福斯晨間新聞主播。進入福斯前，諾爾特曾任美國廣播公司新聞網（ABC News）特派員。
川普政府執政近百日，外交和國防部門諸多重要人事均未到位。國務院原本例行每日新聞簡報也因一直無正式發言人變得不規律。
不過，嫻熟人士指出，即使國務院現正式任命新發言人，未來國務院新聞簡報方式可能不同於前政府，是否每日召開新聞簡報，尚待觀察。
(中時)
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