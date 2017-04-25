花蓮凌晨惡火 幸無傷亡
花蓮縣玉里鎮一間手扒雞餐廳24日凌晨１時許突然冒出濃煙，火舌從加蓋二樓鐵皮屋窗戶竄出，看起來十分駭人，民眾發現急忙報警，消防人員緊急破窗滅火，火勢在20分鐘內鋪滅，所幸住在二樓的民眾即時逃出，並未造成人員傷亡。
花蓮縣玉里鎮大禹里酸柑的當地知名手扒雞餐廳，昨日凌晨突然失火，由於建築物屬於鐵皮加蓋，火勢一發不可收拾，熊熊烈焰瞬間燃燒，2樓陷入火海，遠處就可看見陣陣濃煙，景象十分嚇人。
警消獲報後，立即出動玉里、觀音、三民、瑞穗及東里等消防分隊，共計14車26人前往搶救，現場布滿水線，消防人員攀爬至二樓持破壞器材，破壞鐵窗後灌救，火舌從窗戶竄出，現場非常緊張，所幸屋主早被濃煙嗆醒逃出，並沒人員受困。
屋主表示，請火點在建築物右後方的房間，平常房間內有飼養寵物，懷疑是否寵物或老鼠亂咬電線才導致失火，幸好人沒有睡死，否則後果不堪設想，看著燒毀的建物，他無奈的說，只能在找人來重新整修了。
火勢在消防人員迅速搶救下，於20分鐘內撲滅，至於詳細的起火原因及財物損失，仍待相關單位深入調查及統計。
(中時)
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