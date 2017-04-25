華航獲頒《讀者文摘》信譽品牌金獎連19年獲獎 台灣虎航蟬聯低成本航空最高榮譽白金獎

台灣虎航董事長張鴻鐘(右)從讀者文摘亞太區總監Sheron White(左)手中接過最高榮譽白金獎。圖：台虎提供

華航公關室經理郭睦芳(右)代表從讀者文摘亞太地區總監Sheron White(左)手中領取榮耀獎項。 圖：華航提供

華航昨（24）日獲頒全球最受讀者信賴的雜誌《讀者文摘》 (Reader’s Digest Asia) 2017年「信譽品牌金獎」，是亞洲唯一締造連續19年獲獎紀錄的航空公司，子公司台灣虎航則蟬聯低成本航空（LCC）類最高榮譽白金獎。

華航為提供旅客優質的產品與服務不斷創新，繼777機隊全部上線後，再於2016年領先國內業界引進最新型空中巴士A350-900XWB新世代中長程客機，新機以「最科技、最環保、最節能、最寬敞、最安靜」著稱。

客艙設計加入年輕創新發想，金屬光感的異材質拼接為客艙增添時尚現代感。客艙挑高遼闊視野，打造獨立私人空間，配備符合人體工學的智慧座椅，輕易就可進入深層睡眠，提供量身訂做的舒適飛行，別出心裁的設計成功贏得全球旅客讚賞。

《讀者文摘》信譽品牌大調查從1998年開始舉辦，2010年起與頂尖獨立市調公司Ipsos合作，發掘亞洲最值得信賴的品牌。今年度《讀者文摘》信譽品牌委由Catalyst Research 調查，總共有8,000位受訪者，來自調查區域的5大市場，包括：台灣、香港、菲律賓、新加坡、馬來西亞。其中台灣地區共訪查1,200消費者，以郵寄或網路的方式進行。

調查方式由受訪者先填入最信賴品牌名，再依據「信賴度與信用」、「品質」、「價值」、「對客戶需求的了解」、「創新」、「社會責任」六項標進行評比。為了統計上的精確，計算上會依實際人口的結構比例加權處理。

台灣虎航去年首度於低成本航空公司品類中獲得最高榮譽白金獎的獎項，成為首家獲得此項殊榮的國籍平價航空後，今年再次蟬聯低成本航空公司品類中的最高榮譽白金獎。

台虎開航至今已服務近300萬人次的乘客了，目前擁有10架現役空中巴士A320客機，平均1.5年的機齡為全亞洲最年輕的機隊，每架航機配置180個座位，已執行超過2萬個航班。台灣虎航很榮幸能在2017年先後獲得多項第三方的肯定。

該航自2014年9月營運第1條航線至今，現有19條國際航線的規模，台灣虎航董事長張鴻鐘昨日代表出席領獎時，向所有投票支持肯定台灣虎航的消費者獻上感謝並表示「對於一個屬於台灣本土的平價航空品牌來說，台灣虎航能獲得「讀者文摘信譽品牌」最高榮譽白金獎的肯定是非常了不起的一件事，謝謝所有消費者給予肯定，也謝謝台虎的每位成員，每個人都是重要的一環、缺一不可。

(工商)