永和樂華夜市闖關成功 取得合法許可

新北市永和樂華夜市闖關成功，再度取得合法許可執照。（葉書宏攝）

新北市永和樂華夜市闖關成功，再度取得合法許可執照。（葉書宏攝）

新北市永和樂華夜市闖關成功，再度取得合法許可執照。（葉書宏攝）

新北市永和樂華夜市2015年11月遭最高行政法院撤銷營業許可，夜市爭取合法許可一波三折，歷經500多天努力，24日闖關成功，再度取得合法許可執照，市場處長謝俊隆強調，市府站在合法輔導角度，共創民眾、攤商、住戶三贏的局面。

1970年成立的樂華觀光夜市，原本是樂華戲院周邊的攤商，經多年發展，延伸到永平路段，現有約380個攤商。2012年4月，樂華夜市發展協會提出攤販營業許可申請，新北市經濟發展局隔年核可，但部分居民反對夜市合法化，訴願失敗後提行政訴訟。

最高行政法院認定，新北市府核發過程有瑕疵，樂華夜市在2012年申請時，採用較寬鬆的舊法規《台灣省攤販管理規則》，應適用較嚴格的新法規《新北市攤販管理辦法》申請，因此撤銷夜市營業許可。

消息一出，逾3萬名網友發起搶救樂華活動，歷經多方努力，昨天順利闖關成功，拿到合法許可執照，消息傳回攤商大家開心不已，還有攤商籌畫要推出促銷活動優惠，慶祝敗部復活。陳姓攤商開心說，「不知道算不算是遲來的正義，但代表樂華的努力被看到了！」

附近部分住戶認為噪音、交通、油煙影響生活，導致樂華夜市通關卡卡，這段日子，樂華夜市自治會除了改善既有環境衛生外，更派員一一向住戶協調取得信任。

謝俊隆指出，市府站在輔導腳色，拿到許可執照後才是考驗的開始，將持續監督樂華夜市打造成為新北市耀眼的知名夜市，首先將要求食安部分，飲食類攤商落實戴口罩及制服，未來亦會與衛生局合作，輔導飲食類攤商落實「食材登錄」或「食品業者登錄」機制，符合餐飲業良好衛生規範。

再者，將加強要求落實自主管理，透過自治組織落實自主管理，維護夜市內秩序。同時，加強與周邊住戶關係經營；未來則是將導入智慧化及電子化服務，導入電子化支付工具及智慧化服務，提升夜市形象，逐步建構優質夜市文化，提供國內外遊客優質的消費環境。

(中時)