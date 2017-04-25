視察中和積穗國小、自強游泳池 朱立倫期許老舊空間活化

新北市長朱立倫（中）24日上午9時許出席中和積穗國小視察行程。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫（中）24日上午9時許出席中和自強游泳池視察行程。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫24日上午前往中和區，先後視察積穗國小校舍改建暨地下停車場興建工程，以及自強游泳池規劃運用情形。朱立倫表示，不論是老校新生或是空間活化再利用，都是為了給社區更優質的活動場所與停車空間，期許積穗國小的空間再造，可以有效紓解社區停車位不足問題；自強游泳池的整體規劃，未來也可以提升土地使用效能與地區生活品質。

積穗國小創校於民國44年，校舍老舊已不堪使用，經評估後，市府新工處接受教育局委託，於103年5月在原址興建地上5層地下2層校舍，工程在今(106)年3月順利完工，地下停車場工程也於4月1日正式啟用。

朱立倫表示，新北市在近6年多的時間，已經完成35座校園的改建以及9座校園的興建，每一座改建與興建的校園都跟社區結合，除了增設地下停車場的空間，同時也提供社區更優質的活動場所。他也提到，改造再生的積穗國小，不只是提供學童一個「快樂學習、健康成長」的永續學習環境，更希望透過空間再造，能夠紓解社區及學校停車位不足的問題，也能成為員山地區民眾的重要活動場所。

此外，曾為區運游泳項目的競賽場地的自強游泳池於民國72年啟用，是中和地區民眾夏日休閒的好去處，然而近年因運動中心等各類場所陸續設立後，民眾運動習慣逐漸改變，再加上自強游泳池既有設施老舊，有重新檢討規劃的必要性。

在聽取區公所與在地里長意見之後，朱立倫表示，老舊空間經過妥善規劃，一定可以獲得新生再發揮功能，自強游泳池在社區已有34年歷史，也是社區民眾共同的回憶，但仍要需要考量其使用效益，設施項目也有改善檢討的必要，未來可以考慮興建銀髮族與孩童所喜愛的設施，以增加社區民眾使用的頻率；其次，也必須納入社區停車需求，配合綠美化共同進行，以提升土地使用效能與地區生活品質，希望有關單位妥善規劃，以一年為期限讓自強游泳池可以展現新風貌。

新北市中和區公所指出，游泳池場地近年來都是以委外方式經營，先前亦有考慮以ROT方式將場地整修重新開放，未來將配合市府做整體規劃。

(中時)