師生戀外 法總統侯選人馬克宏被爆外遇同志
親歐派的馬克宏在首輪投票中以些擊敗極右派的勒龐，在第二輪選舉中，將共同爭奪法國總統大位，讓馬克宏有望成為法國史上最年輕的國家領導人。不過他的感情更讓外界注目，因為他在高中戀上大他24歲的托涅（Brigitte Trogneux），還是有3個孩子的有夫之婦，這段師生戀驚天動地，但更勁爆的是，先前有媒體爆料，他被爆外遇，跟法國電台老闆搞「斷背山」同志外遇，雖然馬克宏已出面滅火否認，但隨著他進入第二輪選舉，又被掀出來討論。
39歲的馬克宏曾任經濟部長， 之前是一名銀行家。馬克宏17歲時愛上大他兩輪的老師，10年前跟比他大24歲的托涅（Brigitte Trogneux）結婚，而這段走了10年的忘年婚，卻在選戰期間遭指是馬克宏是同志的煙霧彈，俄羅斯媒體報導，馬克宏與40歲的法國電台行政總裁加萊(Mathieu Gallet)過從甚密，有「斷背山」戀情。
有關馬克宏有「同志婚外情」的傳聞多年來甚囂塵上，馬克宏之前更在一項競選活動上澄清說：「我聽到有人說我有秘密戀情，這對我妻子很不公平，因為我跟她朝夕相處。她還反問我是如何辦到的？」而他的競選團隊也駁斥有關傳聞「純屬謠言」。
(中時電子報)
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