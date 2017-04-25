川普執政百日政府恐關門 因他堅持…
美國總統川普及其幕僚，將在國會重推健保法案，周日又向國會議員施壓，要求在政府預算案中納入興建美墨圍牆的經費，但民主黨對建築美國與墨西哥邊界長城的預算有意見，加上不分共和黨人也不同意，協商困難可能導致川普政府在百日當天關門。
聯邦眾議院雖由共和黨人居多數，但來自美墨邊界州的共和黨議員都不贊成建圍牆，加上民主黨人強烈反對，認為圍牆根本無法阻擋非法移民越界進入美國。川普強調築美墨長城的預算與重推健保法案是本周施政優先事項，不斷向國會施壓，要求在政府預算案納入興建美墨圍牆的經費，不過美國聯邦政府目前的運作資金將供應至周五（28日）午夜，而川普將在周六（29日）執政滿百日，若新的預算案協商不成，政府機構可能被迫停止運作。
但川普然自信滿滿築牆後，墨西哥會買單，他在推特發文堅稱墨西哥會在「之後的日子」、「以某種形式」為美墨圍牆付款。但他並未提出計劃或時間表。
根據國土安全部內部評估，興建美墨圍牆約須耗資210億美元（約6300億元台幣）。國土安全部部長凱利（John Kelly）更直言，他不太相信川普會堅持將美墨圍牆經費納入法案。
(中時電子報)
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