今西半部高溫30度 週三下午鋒面到變天
今天（２５日）風場轉為偏南風，氣溫回升許多，西半部高溫約３０度上下，東半部也有２８、２９度，中午有些悶熱，外出活動需多補充水分；各地大多為多雲，有時可局部透光，午後山區有局部陣雨，對流雲系順風向易往北往東飄送，北臺灣平地午後降雨機率增加，建議大家外出攜帶雨具以備不時之需。
根據中央氣象局資料顯示，週三（２６日）上午天氣大致穩定，但下午有一波鋒面報到，各地降雨機率逐漸增加，雨區由北往南擴展，各地轉為有陣雨或雷雨的天氣，中部以北及東北部地區雨勢較明顯，有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，上午臺灣在鋒面前緣暖區，天氣悶熱，下半天隨著鋒面逐漸通過後，有一小股冷空氣南下，北臺灣天氣轉涼，其他地區氣溫也會下降。
週四（２７日）水氣仍多，各地仍有短暫陣雨或雷雨；東北季風影響，北臺灣整天有涼意，白天高溫僅２０、２１度，中部及花東部高溫約２３至２５度，南部高溫２６至２８度，入夜後北臺灣越晚越涼冷，深夜溫度將下降至１６、１７度，其他地區天氣也較涼。
另外，今天金馬地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊；關島西方海域之熱帶性低氣壓目前與臺灣相距約２１００公里，未來幾天將緩慢朝西北西移動，是否會形成颱風仍有待觀察。
空氣品質方面，今天馬祖、金門及中南部地區AQI為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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