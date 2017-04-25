川普來真的 大減公司稅至15%
川普在競選時承諾，將大減公司稅，如今他也真的做到了，根據美國媒體報導，消息人士透露美國總統川普已經下令白宮幕僚在起草的稅務改革方案中，在不增加國債的前提下，將公司稅大減至15%。
這名消息人士表示，川普上周再舉行的會議中，對幕僚提出這樣大舉減稅的要求，希望能將公司稅大減至15%。華爾街日報報導，根據國會稅務聯席委員會，每減一個百分點公司稅，國庫在10年內會減少1000億美元的稅收，照川普這個大減公司稅的計畫，國庫在10年內會減少約2兆美元的收入。
不過川普對大減公司稅可能影響聯邦稅收，似乎不感到擔心，只對他的團隊說：「完成任務(get it done)」。川普預訂在周三(26日)正式宣布他的減稅計畫。
(中時電子報)
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