台灣文博會圓滿落幕！23萬人在「文化裡爆炸」

2017台灣文博會吸引超過23萬人次參觀，圖為年度主題館盛況，吸引大量年輕世代參與。（文化部提供）

由文化部主辦、北市府合辦、交通部及桃市府協辦的2017台灣文博會於23日圓滿落幕，5天展期共吸引超過23萬人次「在文化裡爆炸」，儘管碰上鋒面來襲仍不減參觀民眾熱情，三大展區都湧現大量排隊人潮，觀展人數再創新高，展出內容亦獲得各界好評。

文創趨勢國際論壇邀請國內外專家討論文創最新趨勢話題，並首度採用臉書全程直播，創造超過9萬人次觀看。（文化部提供）

議題策展 啟動文博會轉型

本次文博會以深度議題式策展啟動轉型，用文化力讓文創產業更有魅力。文化部長鄭麗君巡迴三展區親自為文創業者加油打氣，駐台使節、國際買家、政府首長、立委，以及文化人、音樂人、設計師等都踴躍參觀，共同點燃文化爆炸的引信。今年更首次以直播方式接觸年輕世代，文博大使黃子佼於開幕當天用臉書直播帶逛展場亮點，6個場次的文創趨勢國際論壇也全程臉書直播，除現場累計破千人參與，更在網路上吸引超過9萬人次觀看，即時傳遞文化爆炸能量！

2017文博會展出的工藝品。（林宜靜 攝）

展會共徵集國內外25國共644個參展單位，展出內容涵蓋工藝、設計及授權3大主軸，以「我們在文化裡爆炸」主題策展方式貫穿展場；會外則串聯全台379家串聯好店，與地方縣市推薦店家及文化部藝文館所推出獨家散步路線等文化活動，共同呈現台灣文創產業的多元面貌，打造別具特色的文化觀光體驗，讓參展人和觀展者都能感受到文博會的轉變與用心。

今年多項創新 引爆參觀人潮

除此之外，今年文博會還有許多創新：年度主題館邀請多達40位參展人共同策劃，強調文化議題的探索與對話；華山展區首次規劃工藝現場，由台灣鶯歌及日本高岡、燕三條的職人帶領民眾實際動手製作工藝品，同時於地方特色館廣邀工藝大師現場展演竹編、製鼓、歌仔戲妝髮等傳統技藝；非洲友邦布吉納法索首次參展，以「享藝非非」為策展主題，帶來令國人驚豔的西非再生工藝。松山展區則首次企劃材質應用展，聯合台日兩地材料廠商展出稻殼、藺草、蜂巢紙等多元素材，打開文創業者的材質想像；洞見新勢力展則呈現32家文化部輔導有成之傳統產業，如神桌、文具、樂器等業者，翻轉原有形象再出發。爭艷館展區則持續朝亞洲角色原創基地邁進，展期間引爆粉絲經濟，每天都有粉絲大排長龍為了與原創者見面，文化部長鄭麗君也忍不住少女心，和現場多隻可愛的吉祥物趣味互動合影；Talent100專區邀請多達30位來自歐亞美的圖像創作者，其中有不少來自東南亞國家，強化台灣與國際的交流連結。

爭艷館授權展區引爆粉絲經濟，參觀民眾擠爆會場。（文化部提供）

國際交易平台 當文創業者後盾

除了強化文化議題深度，文博會亦持續經營文創採購交易平台，今年吸引超過200位國際買家和1,100位以上國內買家到場，共促成超過800場洽商媒合，活動產值及後續採購訂單效益預估可超過新台幣5億元。國際買家來自15個國家和地區。

文化部長鄭麗君赴文博會展場為文創業者加油打氣。（文化部提供）

部長與策展人對談 期許文化爆炸能量持續擴散

針對2017文博會有別於以往突破性的策展方式，文化部長鄭麗君認為台灣文化的DNA一向有非常想要創造新事物的能量，而文博會不只是一個商業展覽，而是一個文化行動，使用本土精神起源的記憶與多樣元素交會變化。擔任主題館策展人的格式設計展策總監王耀邦則強調文化爆炸非常有衝擊性，能將文化餘燼擴散到各個地方，也希望經由台灣原本就有的生活型態產生更多不同的價值。兩人於對談中表示，期望透過這次文博會描繪出更清楚的文化輪廓、視野跟底蘊，讓民間跟公部門能夠相扣連結。

文博會首次推出工藝現場活動，邀台日職人帶領民眾體驗工藝製作的技法與樂趣。（文化部提供）

台灣文博會邁入第7屆，以展覽、論壇、活動、串聯好店等方式，成功彰顯地方特色、翻轉產業價值、展現年輕世代創意、反思適切設計、促進國際交流觀摩。雖然文博會主展已結束，目前仍有串聯好店活動持續進行至4月底，只要搜尋下載「台灣文博會」APP並至全台379家好店打卡集點，就有機會抽中文創好禮！

(中時電子報)