支持率僅42％ 川普嗆造假自己卻說謊

川普則不爽在推特開砲罵媒體造假，而吹噓普選票還是超過希拉蕊，但事實上希拉蕊的普選票數比川普多逾250萬。(圖片取自推特)

美國總統川普上任即將滿一百天，根據美國廣播公司與《華盛頓郵報》公布最新聯合民調指，42%民眾滿意川普上台後表現，53%不滿意。他的支持率創下一九四五年來歷屆總統同期最低，川普則不爽在推特開砲罵媒體造假，而吹噓普選票還是超過希拉蕊，但事實上希拉蕊的普選票數比川普多逾250萬。

這項調查一千零四人的民調顯示，反對川普的比率達53%，支持率則為42%。這兩項數據是一九四五年對杜魯門總統展開民調以來，最差的上任滿百日分數。

前任總統歐巴馬百日前民調為69%滿意、26%失望，幾乎與歷屆總統第一任期上任百日平均支持率相同。

民調中53%認為川普是強大領袖，讓他樂得在推特表示：「美國廣播公司新聞網和「華盛頓郵報」表示，幾乎所有支持者沒有跑票，五成三的人說我是強而有力的領導人。」不過對照歐巴馬同期有77%民眾認同其為強大領袖。

川普也在推文中繼續說謊，宣稱他在大選中拿下的普選票超過民主黨對手希拉蕊。川普在推文中寫道：「今天出爐的新民調非常好，如果是考量到多數媒體報導假新聞，且幾乎都是負面消息。但我普選票還是超過希拉蕊。」

(中時電子報)