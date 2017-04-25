聯航太晚道歉 律師:醫生準備提告
美國聯合航空（United Airlines）9日因超賣機票，強行將69歲亞裔醫生陶大衛（David Dao）脫下飛機導致濺血，引起各界關注，而陶大衛的律師德梅特里奧（Thomas Demetrio）接受訪問表示，聯航的CEO太晚道歉，華裔醫生已準備提告。
陶大衞的代表律師德梅特里奧周一接受當地電視台訪問時指，聯合航空行政總裁姆諾茲（Oscar Munoz）太遲才向其當事人面對面道歉，一開始根本不打算道歉，更倒過來反指陶大衞「具攻擊性」，拖到最後才正式發出道歉聲明，當事人認為不夠誠懇，又表示陶大衞正打算向航空公司提告。
聯合航空及姆諾茲早前曾就事件4次向陶大衞致歉。第一次道歉時他只就重新安置乘客而道歉挨轟。直到為公司股價大跌，他又現身道歉被酸是向錢道歉。姆諾茲在12日接受美國廣播公司(ABC)訪問時，首次親身公開向陶大衞及其家人、乘客和員工道歉。儘管道歉頻頻也起不了太大作用，他也因此丟失在明年取得聯航董事長職位的機會。
(中時電子報)
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