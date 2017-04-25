讓音樂微笑！法國型男樂團首來台 奏起羅浮宮級音樂饗宴

法國型男樂團范庫易克四重奏，第一次來台演出獻給2017誠品室內樂節。（誠品提供）

不用飛到羅浮宮，在誠品表演廳就能享受同等級演出！去年11月在羅浮宮演藝廳（Auditorium du Louvre）演出的范庫易克四重奏（Van Kuijk Quartet），即將在5／7首度來台演出，呈現拉威爾、德布西等法國印象派大師的「光」和「影」。

4位法國型男出道後，獲英國具威信的BBC Radio 3肯定，成為唯一入選新一代藝術家計畫（New Generation Artists Scheme）的演奏團體。經常在全球演出的他們，特別喜歡亞洲的食物，小提琴手范庫易克說：「我們超期待台灣傳統小吃，尤其是滷肉飯、麻辣鍋和瓜子肉！」

去年11月在羅浮宮演藝廳演出，范庫易克四重奏即將在5／7來台獻藝。（圖：羅浮宮演藝廳演出後合照，誠品提供）

英國BBC大力肯定 「能讓音樂微笑」的法國新星

范庫易克四重奏出道以來獲獎無數，曾在2015年贏得 Wigmore Hall國際弦樂四重奏大賽首獎，是法國當代炙手可熱的新星。

范庫易克四重奏出道以來獲獎無數，曾在2015年贏得 Wigmore Hall國際弦樂四重奏大賽首獎，是法國當代炙手可熱的新星。（誠品提供）

這個比賽是專為35歲以下新秀舉辦的國際賽事，范庫易克四重奏不僅擊敗了其他十個參賽團體，Wigmore Hall藝術總監約翰•吉爾赫里（John Gilhooly）更讚賞：「在這些優秀的年輕音樂家中，范庫易克四重奏展現了最大的潛能。」英國《衛報》則大力讚譽「他們讓音樂微笑」。

受2017誠品室內樂節邀請，首度造訪台灣的范庫易克四重奏，將在5／7以法式風情開啟與台灣樂迷的第一次相遇。以家鄉法國為主軸，范庫易克四重奏特別挑選浦朗克、拉威爾、德布西等法國作曲家的經典作品。

拉威爾與德布西被譽為印象派大師，樂章活潑、情感細膩，悠悠的樂聲呈現了光影印象及色彩轉變。其中，拉威爾的《F大調弦樂四重奏》被評論家視為「明日巨星的誕生」，也是范庫易克四重奏將在誠品表演廳演奏的曲目之一。

甫與NSO歐洲巡演返台的「Infinite首席四重奏」，4／23為誠品室內樂節掀開序幕，精湛的演出獲得樂迷喝采。（誠品提供）

除了法國新星范庫易克四重奏，甫與NSO歐洲巡演返台的「Infinite首席四重奏」，4／23為誠品室內樂節掀開序幕，精湛的演出獲得樂迷喝采。聆聽世界之聲，誠品表演廳特別爭取睽違18年再度來台的艾默森弦樂四重奏（Emerson String Quartet）於6／6（二）、6／7（三）帶來兩檔演出。曾獲9座葛萊美獎、3座英國留聲機唱片大獎的他們，被譽為當今最具傳奇性的室內樂團。

(中時電子報)