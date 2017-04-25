讓美國再次強大！ 川普擬砸12兆擴建海軍艦隊

將於今年中下旬投入服役，最新的美軍福特號航空母艦。（圖/美國海軍）

總是高喊「讓美國再次強大」（Make America Great Again!）的川普（Donald Trump），繼先前大舉擴增國防預算後，有研究指出，他還將計畫砸下約4千億美元（約12.1兆台幣）的預算，持續擴建美國海軍艦隊，從現有的308艘計畫增加至355艘。要打造這麼大的艦隊，美國海軍每年的造船經費至少需要266億美元（約8,050億台幣），未來30年間，國會必須增加比當前多6成的經費才足以支付。

據路透社（Reuters）報導，繼先前大舉增加國防預算後，美國總統川普再一次有擴軍的計畫。他期望未來30年內，將美國海軍現有308艘軍艦的目標，擴增至355艘，而這項大膽的計畫所需經費粗估至少為4千億美元（約12.1兆台幣）。美國海軍目前現役有275艘大小軍艦，一旦真的批准擴建計畫，未來30年間，美國國會每年批給海軍的造艦經費至少需要266億美元（約8,050億台幣），比當前平均經費多出至少6成。如果加上老舊船隻退役，那未來美國海軍每年至少增添12艘新軍艦，才能擴展至如此龐大的海上勢力，這勢必將成為美國財政上一大沈重負擔。

隸屬第三艦隊，近期成為美軍在亞太地區重要指標的卡爾文森號航母。（圖/美國海軍）

同屬第三艦隊，美國尼米茲號航空母艦。（圖/美國海軍）

美國海軍目前共有6大艦隊，第三、四、五、六、七和十艦隊，其中對於台灣而言，最熟悉的莫過於駐紮於日本橫須賀港的第七艦隊（United States Seventh Fleet），以及近期不斷巡弋南海和朝鮮半島海域的第三艦隊（United States Third Fleet）。每一隻艦隊都配有多艘航空母艦和打擊群，目前第七艦隊主力為雷根號航母（USS Ronald Reagan），而第三艦隊則有尼米茲號（USS Nimitz）和卡爾文森號（USS Carl Vinson）等多艘航空母艦。目前正在興建的新型福特級航母中，第一艘福特號（USS Gerald R. Ford）即將於今年中下旬正式下水服役，並計畫增建甘迺迪號（USS John F. Kennedy CVN-79）與企業號（PCU Enterprise CVN-80）兩艘。

美國第七艦隊現役主力、核動力雷根號航空母艦（圖右）。（圖/美國海軍）

川普為兌現競選諾言，丟出如此龐大的計畫，美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）表示，由於海軍艦隊不僅艦艇本身需要經費，周邊相關的人員、維修和補給，都是多筆龐大且沈重的經費。若真要落實這項計畫，美國七大海軍造船廠勢必擴大勞動力和設備，才能最快在2035年前，達成川普的「夢想」- 355艘海軍艦艇。

(中時電子報)