智利規模7.1地震 暫無災情傳出

智利發生規模7.1地震，圖中星號處為震央位置。（圖摘自東網）

智利再傳地震！智利中部瓦爾帕萊索（Valparaíso）傳出規模7.1地震，當局一度發出海嘯警報，目前暫未傳出災情。

22日晚間甫發生芮氏規模5.9地震的智利，當地時間24日傍晚6時38分（台灣時間25日早上5時38分）發生規模更大的地震。據《東網》報導，美國地質調查所（USGS）指出，此次震央位於瓦爾帕萊索以西38公里，震源深度10公里，屬淺層地震，規模評估有7.1，連首都聖地牙哥也感覺到搖晃。

智利當局一度發出海嘯警報並疏散居民，不過命令已解除，目前暫未傳出傷亡。

(中時電子報)