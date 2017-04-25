陳子玄兒患喉頭軟化症 嘴唇發黑缺氧送醫急救
本土劇女星陳子玄，去年九月帶球嫁給大15歲演員陳建隆，兩人在上個月喜迎兒子「棉花糖」恩恩出生，未料才剛出生的他竟罹患「喉頭軟化症」，一度嘴唇發黑缺氧送醫急救，讓夫妻倆相當不捨，不過現在已慢慢恢復健康。
陳子玄表示兒子出生罹患「喉頭軟化症」，數十天前更得了肺炎，導致嘴唇發黑缺氧，送醫後還得被壓心臟急救，這讓身為母親的她心碎不捨，所幸兒子經過醫護人員照料下，在新生兒加護病房恢復得很好，她表示兒子一定與她心有靈犀，知道媽媽就像失戀一般，不僅吃不下也睡不著，所以努力讓自己儘快好起來，最後她更向兒子喊話「別讓媽媽再抱著你的小衣服想你了」，讓所有粉絲紅了眼眶。
(中時電子報)
關鍵字：陳子玄
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