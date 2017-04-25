4月25日各報頭版要聞

重點要聞

法國總統選舉 首輪結果出爐 中間派馬克宏贏女川普

法國總統選舉首輪投票結果24日（台北時間）出爐，中間派候選人馬克宏與極右派民粹領袖瑪琳．勒龐，得票率分居前2名，將在5月7日第二輪投票一決勝負。根據最新民調，在主流政黨轉而相挺下，39歲的馬克宏可望囊括逾6成選票，壓倒性擊敗瑪琳．勒龐，成為法國史上最年輕總統。

一例一休 加班費增幅創新高

行政院主計總處昨日發布調查指出，由於年後轉職者陸續找到工作，3月失業率降至3.78％，為近21個月最低，失業情勢穩定；此外，1～2月加班費年增率12.5％，也創下近7年同期新高，顯示「一例一休」加班費加成效果已經顯現。

中英文發布 昭告國際社會 同婚釋憲案 5月24日揭曉

備受矚目的同性婚姻釋憲案，大法官會議昨在指定公布日期最後一天，決定5月24日下午4點公布解釋文，特別的是，此次釋憲結果將以中英文新聞稿發布，讓國際社會知悉；屆時大法官會議也將宣告禁止同性結婚、設立專法有無違憲？釋憲結果將影響立法院的修法方向。。

重點要聞

司改挨轟 總統擴權 最高院法官 改總統任命

司改國是會議目前正由各分組緊鑼密鼓討論改革項目，第二分組昨拋出震撼彈，決議落實法院組織金字塔化，未來最高法院、最高行政法院兩個終審法院的法官員額，將從目前九十四人縮減成二十一人，至於終審法官任命權，取消現行司法院長在體制內圈選、任命，改由總統圈選、任命，引發外界質疑「政治力介入司法」、「總統擴權」。

3.78% 上月失業率 21月新低

行政院主計總處昨公布3月失業率3.78%，比2月降0.07個百分點，也比去年同期降0.11個百分點，3月與1月失業率並列前年7月至今、21個月以來最低；該處分析年後轉職者陸續就職，3月失業率也是17年來同期次低（最低是前年3月3.72%）。專家指去年第3季起景氣變好，除非有其他因素，否則6月前失業率應都在3.9%內。

台大醫科 首見74級自費生 個人申請「社會科差 仍可選填」

台灣大學昨公布個人申請入學結果，指標科系台大醫學系自費生首度出現學測74級分錄取生，公費生錄取門檻73級分也比去年略降1級分。以滿級分75級分錄取台大醫學系的台南市港明高中學生楊秉豪，父親是國小工友、母親任職農會，不補習也不晚自習的他從小就愛做實驗，笑稱靠實驗技巧上榜是「一償宿願」。

重點要聞

北韓叫囂 美中日熱線

在北韓今天「建軍節」前夕，美國總統川普廿四日分別與大陸國家主席習近平和日本首相安倍晉三通電話，討論朝鮮半島局勢。白宮表示，川普在與習近平通話時批評北韓「繼續好戰」，並強調北韓的行動造成朝鮮半島不穩定，習近平則呼籲各方克制。

藍車輪戰前瞻 不敵綠夜延會反擊

前瞻基礎建設特別條例昨天在經濟委員會聯席審查，藍綠甲動備戰，國民黨訴求退回條例，以車輪戰登記發言拖延議事，中午協商後，綠營同意昨天不逐條審查，藍營也同意不干擾議事，豈料下午議事急轉直下，綠營提案延長開會時間直到全部質詢完畢，藍營人數不敵，預料周三將條例進入實質審查。

「放心吃」…食藥署：目前市售蛋都安全

戴奧辛雞蛋讓民眾食不安心，食藥署、農委會及環保署昨進行跨部會討論後，找來毒理學專家背書，指每天吃五顆以上毒蛋才有危害。食藥署強調，問題毒蛋皆已下架，目前市售雞蛋都是安全的，「大家可放心吃」。

重點要聞

反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根

桃園市長鄭文燦上週三到立法院參加前瞻建設計畫公聽會時，在場外遭反年金改革抗議民眾推擠衝撞，他事後感到腹部疼痛，昨天到骨科診所檢查，發現左側第七根、第八根肋骨骨折；鄭文燦表示，感謝行政院長林全等各界人士的關心，目前身體並無大礙，但必須穿上護具讓骨頭癒合，需觀察兩週。

製麵工手捲入機台 11醫護現場截肢救命

台南市五十三歲呂姓工人昨在製麵廠清理機台，左前臂遭捲入製麵機，消防局救護人員到場仍無法讓呂男脫困，求助奇美醫院，醫療團隊評估，傷者的左前臂已血肉模糊，不緊急處理可能連上肢都會壞死，甚至危及生命，緊急出動包括八名醫師在內的十一人醫療團隊到場搶救，歷經一個多小時，完成手肘以下左前臂截肢手術，送回醫院清創縫合傷口，挽回呂男的寶貴性命。

教職員35年資 月退從6.8萬減為4.7萬

立法院司法及法制委員會昨開始審查各版本的「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。教育部長潘文忠表示，若依三十五年的年資來看，現在退休領六．八萬元的，到了改革最後結果，就是約四．七萬元。

(中時電子報)