最高法院法官將由總統任命 李明賢：威權復辟？
司改國是會議第2分組昨日決議，最高法院及最高行政法院法官未來將精簡為14人、7人，且由總統任命。對此，國民黨文傳會副主委李明賢在臉書發文批評「這就是陳師孟所謂的『司法除敝』工程？」並直言「如果這不是威權復辟，甚麼才叫威權復辟？」
司改國是會議第2分組昨日開會討論「終審法院成員、員額及選任程序改革」，決議將現有最高法院、最高行政法院共94名法官，大幅減為21人，其中最高法院法官人數將減為14人，最高行政法院法官減為7人，且由總統任命，終審法官為特任官，且沒有任期限制，僅規範70歲後須停止審案。
對於此變革遭外界質疑「政治任命」、「手伸進司法」，提出該法案的司法院表示，德國、法國等20多國皆採用總統任命終審法官制，且台灣未來由專業遴選委員先行遴選，「可增加法官民主正當性，又可確保司法獨立性」。
對此，李明賢表示難道這就是陳師孟所謂的「司法除垢」工程？蔡政府透過司法一條鞭，讓司法體系順我者升官、逆我者下放？「當總統權限超越司法，誰來制約她？如果這不是威權復辟，甚麼才叫威權復辟？」李明賢直言，一個民主國家，有看過總統權力如此龐大的嗎？
網友則表示「要不要再修法，總統任期終身制」、「政治的手伸入司法~~百姓你還相信司法改革？」、「黑手伸入司法了」、「最後一道民主防線跨了嗎？」、「難怪要司改，貪污官員是否也要除罪化?」、「這樣是司法改革嗎？根本是改為帝制嗎？」、「民進黨真的囂張到可以了！」、「不是要司法獨立嗎？哦原來是獨立給總統用」、「只有中央集權 蔡空心才有安全感」。
(中時電子報)
文章來源：李明賢 -阿賢之聲臉書
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