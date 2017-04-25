朝鮮半島危局 習在警告誰?

中國大陸國家主席習近平。（新華社）

今天(25日)是北韓建軍節，外界擔心北韓將進行第6輪核試或試射導彈，使朝鮮半島危局再度升溫，而中國大陸國家主席習近平昨天(24日)早上與美國總統川普，則為此進行第三度通話，習近平罕見發出警告，並敦促各方保持克制。

根據BBC中文網報導，美國總統川普在通話中批評北韓窮兵黷武，而平壤的行動將破壞朝顯半島的穩定局勢。另外，美國駐聯合國女大使妮基哈利(Nikki Haley)也警告，若平壤試射洲際導彈，美國有可能攻擊北韓。對此，習近平則呼籲，中方堅決反對違反聯合國安理會決議的行為，同時希望有關各方保持克制，避免做加劇半島局勢緊張的事。

到底誰的行為違反了聯合國安理會決議、加劇朝鮮半島緊張局面？報導指出，近幾個月來，北韓導彈危機持續升溫，影響東北亞的穩定局面，美國政府自川普上任後則可能一改過去對於北韓的態度，恐以武力面對朝鮮半島問題，北韓與美國雙方也不斷相互叫囂，戰爭是否一觸及發，成為國際社會關注的焦點。

而今天也是北韓建軍節，外界擔心北韓將進行第6輪核試或試射導彈，對此。俄羅斯同時譴責北韓的示威性舉動，認為此舉違反聯合國安理會決議。據悉，2016年3月，聯合國安理會通過一項決議，針對北韓核問題採取一系列制裁措施，11月又通過一項決議，在要求北韓放棄核武器和導彈計畫的同時，為維護半島和東北亞和平與穩定，承諾以和平、外交和政治方式解決問題，因此，若北韓繼續核武和導彈計劃將違反安理會決議，而任何一方動武也都將違反安理會決議。

在昨天習近平和川普的通話中則強調，「只有有關各方都負起該負的責任、相向而行，才能盡快解決朝鮮半島核問題，實現半島無核化。」對此，專家分析，各方是否能夠達成共識，恐怕要北韓方面或其他相關方先有行動，才能避免加劇緊張局勢。

(中時電子報)