有影》林書豪嘆：亞洲女生總追求白人

談到亞裔男性在美國社交中的弱勢文化，林書豪發表看法。(美聯社資料照)

林書豪在座談會中表示，常看到亞洲女生追白人，但少看到白人女生追求亞洲人。(引用自Youtube「Kevin Kreider」頻道)

(08:20更新網友意見)NBA台裔球星林書豪日前參加座談會表示，他感覺很多時候亞洲女生會追求白人，但反過來看，白人女生常不會追求亞洲人。林書豪這段談話影片，被上傳至Youtube，引發網友熱烈討論。

林書豪參加座談會時，被問到，有沒有遇過亞洲人沒有吸引力的刻板印象？「豪哥」做出以上回應。林書豪也談到，在2010年選秀，他和沃爾(John Wall，現巫師主控)，速度都飛快，但他常被忽略。

該如何打破這一點呢？林書豪補充：「我認為亞裔男性被用不同的眼光來看待，但我認為我們還是應該努力做自己，這個世界有一天會改變看法，並且欣賞我們亞洲人的。」

林書豪對亞洲女生的談話，在《批踢踢實業坊》引發眾多回應，網友回「把事實講出來，小心母豬森77」、「94這樣阿 =.=」、「完了 林書豪要被某些人批成仇女台男惹」、「台男崇尚美國文化 怪台女無用」、「翻譯：我在美國都把不到妹」。

(中時電子報)