從生活中發想實踐！台藝術家林嘉貞、古陵霖紐約發光

ISCP駐村藝術家古陵霖以打造玩具屋的視角改造工作室，圖為其作品《一夜後》。（文化部提供）

2017年ISCP春季開放工作室（Open Studios）活動於4月21日晚間揭幕，現場人聲鼎沸，數百位紐約藝術界人士群集在此，參觀來自全球22個國家的38位駐村藝術家及策展人的工作室，今年獲文化部選薦補助的台灣藝術家林嘉貞、古陵霖也在展出之列。

ISCP是紐約頂尖非營利當代藝術駐村機構，自1994年成立以來，每年接待來自全球超過100位藝術家及策展人，其每年春、秋兩季舉行的Open Studios活動是紐約藝術界盛事，此間重要文化官員、策展人、藝術機構代表也多親自蒞臨，瞭解各國藝術家的新作，進而挖掘值得推介的新秀。

今年獲得文化部選送補助，甫於本月初加入ISCP駐村的台灣藝術家林嘉貞及古陵霖也公開展出自己的作品。林嘉貞此次共發表四件作品, 其中兩件是目前還在發展中的《富內斯破碎的鏡子》計畫(Funes’ Broken Mirror)系列作品。這個計畫靈感來自阿根廷作家波赫斯(Jorge Luis Borges)的短篇小說《博聞強記的富內斯》(Funes the Memorious)。

ISCP駐村藝術家林嘉貞擅長將日常物品重新塑造為藝術品，並攝影方式賦予物品宛如美術館藝術品之視覺效果。圖為作品《麵包、鐵、與Benjamin_Moore-_個人保全圍欄》。（文化部提供）

故事主角富內斯是一個能鉅細靡遺記住所有事情，卻因此無法思考的人，他的記憶世界如同一面巨大的鏡子，清楚映照出永不消失的景象。林嘉貞想像在富內斯的狀態下，看到的世界究竟是甚麼模樣？假使這面鏡子破了，能否解構重組想要看到的影像？

同系列另一件作品《RAM- Tetraeder: 蒸汽 02》是實驗性錄像創作，也探討人們如何尋找和重新配置記憶。她以蒙太奇的手法，將在德國Bottrop丘頂拍到的影像片段重新配置並反覆投影播放，藉此分析比較感官視覺經驗的狀態。

另一位藝術家古陵霖的創作則多半改造自日常物品，當中融入了她獨特的幽默和幻想。她表示，自小與雙胞胎妹妹就有豐富活躍的想像力，例如把橡皮擦變奶油、把膠帶台變蝸牛，經由想像的轉化，生活中尋常的物品成了她們的秘密玩具。長大後，這樣的想像力成了她的創作動力，她認為工作室就像是藝

ISCP總監Susan_Hapgood（前右）前往台灣藝術家古陵霖工作室了解展出狀況。（文化部提供）

術家的玩具屋，此次ISCP開放工作室，她展示如何使用各種工具來打造自己的玩具/作品。此次展出的作品之一《一夜後》(After Morning) 以裝置手法把一日當中不同時間發生的事件與想像加以混合，打破了時間與記憶、私人與公眾的界線，也將虛幻和現實融合為一。

另一件作品《白日夢》(Day Dreaming)呈現的是人在準備開始一天的工作前的狀態，作者讓吐司、刮鬍刀、麵包屑等日常物件有不尋常的組合，所創造出如假似真、獨特的視覺語言讓觀眾會心一笑，也驚呼連連。

ISCP總監Susan Hapgoods女士特地抽空赴兩位台灣藝術家的工作室了解展出狀況，並佇足多時。她表示，ISCP駐村藝術家中，來自北歐、西歐國家者居多，這與歐洲國家重視並支持國際藝術交流有關，亞洲地區赴ISCP駐村的藝術家人數則以台灣居首，其次則為韓國及日本。她讚賞文化部對藝術發展的支持，並高度肯定歷屆駐村藝術家的表現。

(中時電子報)