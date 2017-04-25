台中精密軟體園區就業人口多 帶動嶺東大里房市

大里台中軟體園區招商至今已有多家資訊、文創等大規模產業確定進駐，預估將為台中創造5000個就業機會。（盧金足攝）

精銳「藝博匯」設置大型宴會廳，提供媲美星級餐廳的廚房設備，大受住戶歡迎。（盧金足攝）

台中市嶺東、大里地區，自74號道開通以來，機能發展不斷向上，目前兩區的生活機能都已相當完善，對於自住族群有基本的吸引力在，如今台中精密園區、台中軟體園區所帶來的就業人口移居紅利、消費商機，將是吸引置產族搶進嶺東、大里的重要關鍵。

台中精密園區及台中軟體園區開發、招商進度報佳音，可期的就業人口移居紅利、消費商機，為嶺東、大里區域住宅、店面房市鍍金。

位於南屯區的台中精密園區，歷經十年開發、招商，一期及正在興建中的二期共有137家廠商進駐，包括大立光、上銀、台中精機等大廠群聚，未來全數營運渴望帶動2.1萬就業人口。

大里區占地5公頃，預估將為台中創造5000個就業機會的台中軟體園區，招商至今已有多家資訊、文創等大規模產業確定進駐，今年初文創數位3D示範基地的「Dali Art藝術廣場」先行開幕、對外開放，主館整體近完工階段，後勢發展備受期待。

嶺東商圈周邊房市就由於鄰近台中精密園區，又享有嶺東商圈豐富的生活機能和近74號道、國道高速公路、烏日高鐵站的交通便利性，是近年來自住、置產的指標熱區，區域新成屋坤悅「君臨」、「精銳藝博匯」、惠宇「上晴」銷售加溫。

距台中精密園區、嶺東商圈僅約5-10中車程內的新成屋坤悅「君臨」，位於嶺東路、文山十街口的，規畫8戶店面，住家規畫96戶，坪數46-50坪，單層四拼、戶戶邊間、均質大3房，公設有大廳、兒童遊戲室、交誼廳、健身房，含全套裝潢家俱的48坪大三房，銷售持續穩步成長。

位於南屯忠勇路上的「精銳藝博匯」，公設包括大型宴會廳、泳池、及Lounge Bar，並收藏有30餘件袖珍雕塑藝術作品，受惠於當地中小企業主及精密園區中高階主管青睞，專案經理朱自仁表示， 提供實品屋予看屋民眾參觀，大大提高客戶下訂意願。

聚合發「大美」建案，距離台中軟體園區與學校、公園及74號道很近，生活環境佳、機能性高備受自住客青睞。

(中時)