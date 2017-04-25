已釀成23死 委內瑞拉反政府抗爭愈演愈烈

一名反對派陣營的女子雙手抱拳，神色凝重地祈禱中。（圖/美聯社）

位於中南美洲的委內瑞拉（Venezuela），繼糧食短缺、造成民怨四起後，再次於境內爆發大規模抗爭。被反對黨要求下台的現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），不僅不理會國會和公眾請求，反而透過法院的力量，下令禁止反對派領袖卡普利萊斯（Henrique Capriles）政治權利達15年，試圖藉此鞏固私人權位，因此引爆反政府的抗爭。而已經延燒4週的抗爭活動，不僅讓委內瑞拉國內經濟重創，更造成23人死亡、多人受傷，且社會秩序面臨崩解的局面。

據半島電視台（Al Jazeera）報導，延燒至今已達4週的委內瑞拉反政府抗爭，隨著雙方仍無共識的情況，抗爭活動不僅持續且恐將再度擴大升級。繼昨日傳出西部地區又有3名反對派民眾遭射殺後，因抗爭而死亡的人數已攀升至23人，對此情況，委國總統馬杜洛卻認為，群眾傷亡是幫派造成，與政府無關。反對派社會黨也呼籲民眾，抗爭仍未成功，我們不努力爭取，他（馬杜洛）就不會屈服下台！

反政府的群眾手持國旗上街表達抗議。（圖/美聯社）

委國街頭衝突一發不可收拾，在多地傳出嚴重的警民衝突。（圖/美聯社）

反對派群眾手持白蠟燭，為抗爭中死去的人祈禱。（圖/美聯社）

委國當地婦女團體串連上街，聲援反對派並要求自由民主。（圖/美聯社）

身為重要產油國的委內瑞拉，在前總統查維茲（Hugo Chavez）時期曾是鄰國稱羨的國家，利用石油盈餘維持國內各種免費的福利政策，但不久後卻發現一切只是「打腫臉稱胖子」的假象。從全球油價大跌後，委國開始陷入物價飆漲、民生物資短缺的困境，國家外匯存底也急速蒸發，讓其國內陷入通膨和搶物資的惡性循環。而現任總統馬杜洛，卻仍試圖鞏固大權並剷除異己，並遭爆料，在國家陷入財政危機之際，卻拿著大筆公帑去贊助川普（Donald Trump）的就職典禮，讓委國民眾無法諒解。

委內瑞拉現任總統馬杜洛。（圖/美聯社）

遭委國最高法院禁止15年政治權利的反對派領袖卡普利萊斯。（圖/美聯社）

Chaos in Caracas: More casualties at Venezuela's anti-Maduro demos

面對反對派群眾的指控與要求，馬杜洛不僅不為所動，相反地，他還認為反對派背後必有美國官方的協助或金援，並指控反對派先攻擊，才迫使警方動用武力。而反對派領袖卡普利萊斯不為所動，持續號召群眾上街，將繼續對政府施加壓力。國際社會也緊盯著委國政局，包含俄國、歐盟和西班牙，都開始研擬調停兩方的和平計畫，試圖降低對委內瑞拉的傷害。

(中時電子報)