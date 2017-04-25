把教室搬到工地來！學生聯聚練真功夫
從校園扎根，以教育回饋公益！全球最大專業鞋盒製作商聯聚貿易「GOODBOX」，製作世界精品名牌鞋盒，也是台中7期豪宅建商，在建築業引領風潮卻不藏私，開放學生參訪「聯聚中雍大廈」工程，體驗「做中學、學中做」，還進行開工到完工的工地紀實，將成為學術界和業界寶貴經驗的建築工具書。
聯聚建設與逢甲大學簽署產學合作計畫，提供現階段在興建的工程「聯聚中雍大廈」商辦大樓工地，開放逢甲大學土木工程系3年級的學生、系主任與多名教授參訪，課程包括PC板介紹與吊裝作業觀摩、超高層鋼骨工程簡介、地下室逆打工程、裝修工程與外牆石材工程簡介及工地管理論述等。
聯聚建設與校方展開「聯聚中雍大廈」施工紀實計畫 完整的將開工到完工歷程記錄下來，各項工程施作的經驗，包括設計和工法全部大公開，由於這是聯聚深耕7期多年來的第1棟辦公大樓，更是眾多企業矚目的總部指標，已引發市場關注。
聯聚建設創辦人江韋侖以不藏私的建築哲學表示，「能讓學生在第一線實地觀摩營造業的作業狀況，型塑學生就學與就業基礎兼備的教育模式，為教育盡一份心力，期盼將來成為社會棟梁。」
教育回饋公益，栽培學生加入建築行業，江韋侖說，未來不管這些學生在那個單位工作，都為台灣建築人才挹注新血，學生到工地實際學習，了解學術與實務的差異，以後與職場無縫接軌。
江韋侖也直接與師生即席建築對談，以他多年的豪宅興選經驗，對學生詢問的建築相關問題傾囊相授，勉勵同學培養正確的人生觀及處事態度，這場座談原本設訂2個小時，因為同學反應熱烈，一直展延至5個小時還欲罷不能。
從逢甲大學畢業，現在聯聚工作的黃柏雄引領解說，學生對工程作業方法與建材勤做筆記，從課堂理論到上了一堂摸得到，看得到的課程，挑戰創新設計及工法，更是第一家連續5年奪得「環保特優工地」首獎的企業。
「聯聚中雍大廈」位於黃金地段的7期核心，打造樓高39層的地標建築，多方挑戰創新思維的設計及工法，由聯築建築團隊再次寫下建築里程碑，企業結合學術，強化實作經驗，縮減學用落差。
聯聚建設近年來與數所大學合作交流，包括逢甲大學、雲林科技大學及清華大學等，透過產學合作及企業實習的簽立，提供學生「做中學、學中做」的平台，盡力完善企業的教育責任，回饋社會。
(中時)
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