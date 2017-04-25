中市建商推親子設施 打動父母心

總太地產重視年輕住戶，社區規畫親子公設，讓小朋友玩得開心，家長安心。（盧金足攝）

嶺東的新成屋坤悅「君臨」一樓公設，為學齡兒童設計兒童遊戲室。（盧金足攝）

房市景氣漸回溫，首購自住族開始進場，建商抓準剛成家立業的年輕族群，紛設親子設施吸引準父母的眼光，為購屋決定加了不少分。

建商依內政部105年上半年的住宅需求調查指出，購屋自住的原因中，為改善居住環境而購屋占35.5％，因為結婚而購屋的比例占22％，因為子女而購屋的原因占16.7％，以結婚或子女因素而購屋的比例合計便占38.7％，這群家長或準家長便是各建商瞄準的主要目標。

目前房市以剛性需求為基本買盤，首購、自住族群在面對眼花撩亂的公設項目時，仍以低公設比、高實用性為最大考量，以免購屋款中買到過多用不到的公設。

主打為親子量身打造實用公設的久樘「童畫世界」，在大雅區造成熱銷好評再推二期「彩色童話」；對於營造童趣、環境教育已頗有心得的久樘開發，繼而在豐原推出久樘「童年好好」，臨路退縮13米打造綠野仙蹤廣場，中庭內有生態戲水區，室內規劃親子閱覽室，滿足孩子動靜皆宜的休閒空間。

加上基地位置鄰近豐富計畫特區、國道一號匝道之優勢，成為週邊中小企業主換屋或二代成家購屋的指名建案。

久樘「童年好好」位於中正路與一心路口，規劃地下2層地上12層，坪數41～55坪，是豐原唯一單層三戶配置兩部電梯的新成屋大樓案。

位於台中嶺東的新成屋坤悅「君臨」則特別針對社區學齡孩童，於一樓公設規劃逾15坪的兒童遊戲室，搶攻父母心。

兒童遊戲室分為視聽區及遊戲區，配置多種且多元的玩具；空間採光佳、設計活潑，仰頭可見朵朵白雲，牆壁四周以不規則的紅、綠、黃色幾何圖形創造立體感；顧及兒童嬉戲安全，以木質板才裝潢地板及牆壁，並採用無陵角桌子、椅子，打造動靜皆宜的安全遊戲空間。

位於太平區新福路與新福16街的銓威「一中樂敘」，在公設規劃上，貼心的以透明玻璃做為健身房及兒童遊戲室的間隔，增加住戶親子間公設使用的互動性外，也讓大人在使用健身房時能同時顧及兒童在遊戲室的安全性。

總太地產在北屯區的「美樂地」，強打「讓利價」，成為鄰近地區首購族與年輕自住客的首選，社區內不僅規畫「親親托幼室」做為小寶貝的安親班，還為活潑好動的小朋友打造了戶外「兒童足球場」與「趣味溜冰場」，讓孩子在陽光下揮汗運動，鍛鍊強健體魄；如果不想在戶外曬太陽，室內有「大小孩遊戲室」、「音樂教室」、「陶藝教室」，從小培養孩子的藝術天份。

(中時)