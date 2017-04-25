2017民進黨金蝦獎最狂新人語錄

蔡英文總統選前一再標榜的「第一名食安立委」吳焜裕，日前質詢時，提及中研院應研發雷射槍、核能驅動潛艦等武器，被外界批評為「科幻片等級」發言。（翻攝自吳焜裕臉書）

2017第一屆政壇金蝦獎《最佳新人獎》入圍者影片。(擷取自中國國民黨 KMT臉書)

身在政壇，就怕知名度不夠高。日前民進黨不分區立委、食安專家吳焜裕質詢時，提及中研院應研發雷射槍、核能驅動潛艦等武器，被外界批評為「科幻片等級」發言，瞬間爆紅。遭外界質疑不專業，吳焜裕表示「專業問政無人知，國防一語天下知」，似乎道盡政治人物的心酸，畢竟不出事還真不知道你是誰。

根據「中國國民黨 KMT」臉書PO文，就讓我們一起看看，2017「第一屆政壇金蝦獎」《最佳新人獎》入圍名單，你記得那些狂言狂語呢？

● 陳歐珀

入圍原因：與OPPO撞名，這樣有沒有造成我個人的侵權行為

民進黨立委的陳歐珀，去年時常心煩，原因是大陸知名手機品牌OPPO與他名字諧音近似，常遭網路鄉民調侃，更常被誤會在對岸插股投資。

陳歐珀表示自己用iPhone，以前完全不知道OPPO這品牌，但近期常遭人虧「你手機賣得很好」、「跟你買歐珀手機可否打折？」陳質疑「這樣有沒有造成我個人的侵權行為？」

● 劉世芳

入圍原因：扯鈴也是中國文化一支啊、扯鈴跟溜溜球會不會分

民進黨立委的劉世芳，去年審查僑委會預算時，除了質疑「扯鈴」是中國文化的一支，應要與中國統戰部門社教工具有所區別，另外質疑「舞鈴劇場」能不能像「雲門舞集」一樣代表台灣文化。

但更扯的是，劉世芳又問僑委會副委員長田秋堇，現在年輕人多玩溜溜球，「你會分扯鈴跟溜溜球嗎？」

● 吳焜裕

入圍原因：兵源不足可不可以發展機器戰士、你這樣對科技的發展太外行

民進黨不分區立委吳焜裕，會期被分至外交及國防委員會，日前針對國機、國艦國造質詢，先問中研院長張冠群看過科幻片沒？我國武器達到電影的哪個層級？接著質詢科技部次長陳德新，陳回應中遭打斷，還被吳焜裕批「你太外行了」。

吳還建議兵源不足可不可以發展機器戰士、雷射槍等建議。遭網友酸是「超現實」質詢。吳焜裕事後在臉書po文感慨「專業問政無人問，國防一語天下知」。

● 蔡易餘

入圍原因：帶女友去貓空坐纜車卡在空中這樣容易感情破碎

民進黨嘉義縣立委蔡易餘，2010年時，因有意競選台北市議員，在國民黨中央前掛上巨幅海報寫著「油價健保漲價，貓纜停擺，捷運爆爛，馬總統真的『郝』爛，害我交不到女朋友！」痛批都是時任總統馬英九與台北市長郝龍斌政績太爛，害他與宅男們交不到女朋友。

蔡易餘當時解釋怪馬郝的原因是「坐個捷運還有可能卡在裡面，那要帶女朋友去貓空玩，坐一下纜車還會卡在半空中，這樣很容易就感情破碎，馬英九的政績讓天下宅男都沒有出去玩的空間。」

● 林岱樺

入圍原因：你現在是在跟我對幹膩啊？

民進黨籍立委林岱樺協商《野生動物保護法》時，不斷跳針解釋「不想養了想放生，不是棄養」但林務局局長林華慶認為「棄養動物就是違法」，遭反駁的林岱樺便以「你是在跟我對幹膩？」大嗆林華慶。

(中時電子報)