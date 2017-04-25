《黑澀會》剪褲風波難平 勇兔:若造成傷害真的抱歉

勇兔與斯亞剪褲風波持續延燒。(圖/勇兔、斯亞臉書)

前《我愛黑澀會》成員斯亞，日前在節目爆料昔日評比前，有美眉將她辛苦找來表演的衣服當面剪壞，但礙於自己當時年紀小不敢多說什麼，節目播出後矛頭全指向勇兔，也讓勇兔在臉書發文致歉。

勇兔昨天在臉書還原事件經過，她表示事件真相與節目說的南轅北轍，當時要尋找表演時要用的褲襪，結果斯亞有找到但她沒找到，但上場時只需用到一隻襪子，當下便詢問是否把另一腳給她，亞斯當時也是一口就答應，自己也是當著她的面直接做剪裁，絕對沒有膽大到未經過物主同意，就隨便破壞別人物品，雖然在節目裡並沒有很熟，但也是攜手走過許多困境，對於斯亞在節目上陳述的所有事情，勇兔相信全是為了節目效果。

勇兔表示當下雖沒感覺到斯亞有不滿情緒，但若造成任何不舒服的地方，她坦承是自己粗心與過失，也願意致上最誠摯的歉意，對此粉絲紛紛留言打氣，不過卻意外掀起兩派擁護者隔空交火，根據《ETtoday娛樂星光雲》報導，勇兔也表示：「我沒有什麼用意，希望兩邊就不想要再傷害了，我跟經紀人都講好不要再回應了，希望大家可以到此為止」。

(中時電子報)