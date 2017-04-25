《黑澀會》剪褲風波難平 勇兔:若造成傷害真的抱歉
前《我愛黑澀會》成員斯亞，日前在節目爆料昔日評比前，有美眉將她辛苦找來表演的衣服當面剪壞，但礙於自己當時年紀小不敢多說什麼，節目播出後矛頭全指向勇兔，也讓勇兔在臉書發文致歉。
勇兔昨天在臉書還原事件經過，她表示事件真相與節目說的南轅北轍，當時要尋找表演時要用的褲襪，結果斯亞有找到但她沒找到，但上場時只需用到一隻襪子，當下便詢問是否把另一腳給她，亞斯當時也是一口就答應，自己也是當著她的面直接做剪裁，絕對沒有膽大到未經過物主同意，就隨便破壞別人物品，雖然在節目裡並沒有很熟，但也是攜手走過許多困境，對於斯亞在節目上陳述的所有事情，勇兔相信全是為了節目效果。
勇兔表示當下雖沒感覺到斯亞有不滿情緒，但若造成任何不舒服的地方，她坦承是自己粗心與過失，也願意致上最誠摯的歉意，對此粉絲紛紛留言打氣，不過卻意外掀起兩派擁護者隔空交火，根據《ETtoday娛樂星光雲》報導，勇兔也表示：「我沒有什麼用意，希望兩邊就不想要再傷害了，我跟經紀人都講好不要再回應了，希望大家可以到此為止」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。