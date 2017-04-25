美日南韓3方會談 傳將反制北韓挑釁
針對北韓屢屢核試對國際社會挑釁，據《中央社》報導，南韓外交部有消息人士指出，美日南韓3方將於東京進行會談，協商北韓若再次核試該如何因應，並該施行那些制裁措施。
朝鮮半島局勢日益緊張，今（25）日是北韓人民軍建軍85週年，外界推測金正恩很可能在今天下令第6次核試或試射導彈。據韓媒報導，處理北韓核危機的「六方會談」其中美、日、南韓3方，預定今日上午於東京會商，3方將就北韓核試的挑釁行為研擬制裁行動，也將討論如何協同中國向北韓施壓，因為中國是北韓重要的經濟命脈。
美、日、南韓3方也重申，唯有北韓停止對國際的挑釁，並拿出放棄核武的誠意，才會與北韓重啟對話。
「六方會談」是由北韓、南韓、中國、美國、俄羅斯及日本六國共同參與，為解決北韓核問題的一系列談判。2002年北韓宣布發展核武，2003年經中國斡旋開啟六方會談，至2007年已進行6輪會談，但北韓於2009年宣布退出、並將重啟核建設，六方會談普遍被認為已名存實亡。直至今年4月，中國鬆口只要是對話都願給予支持，象徵同意北韓與美國雙邊會談。
(中時電子報)
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