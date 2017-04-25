沒說你不知道！空姐公布機上7大小常識

許多機上小常識，空服員沒說你可能永遠不知道！（達志影像/Shutterstock）

喜歡出國旅遊的朋友，經常搭乘飛機，但許多機上小常識，空服員沒說你可能永遠不知道！而近日國外網站《brightside》報導的「機上7大小常識」，就由空服員親身告訴你，究竟要注意些什麼？

1.靠窗的座位比較冷

機艙外的溫度約為攝氏−60度至−65度，冷空氣多多少少會從窗戶透進來，因此喜歡坐在窗邊享受好視野的朋友，提醒您要帶件薄外套防寒，或跟空服員多要個毯子保暖。

2.少喝機上的熱茶和熱咖啡

許多人喜歡在飯後來杯熱茶或熱咖啡解解膩，但根據專家檢測報告中發現，機上所使用的熱水，可能含有大腸桿菌等有害細菌，因此建議與其點熱咖啡或熱茶，不如喝瓶裝水或罐裝果汁。

3.摺疊桌、椅背置物袋是機上最髒的地方

乘客習慣把垃圾丟在椅背置物袋內，而扛空公司並會如你所想，特別清理或消毒置物袋，另外，摺疊桌也是，因此這兩個地方無疑充滿了細菌。

4.最佳飛行時間是早上

班機起飛時間在造上，基本上遇到亂流和延誤的機率較少。

5.坐越後面能享受越好的服務

因為靠後面的位置離機艙廚房較近，想要額外要求小零食或其他物品都可以快速取得，也不會被其他乘客發現，再者，這種小福利空服員通常也不希望太多人知道。

6.充氣頸枕的氣千萬別充到滿

許多人搭機習慣自備頸枕，但特別提醒若您是攜帶充氣頸枕，可千萬別將氣充得太飽，因為機艙壓力會隨著飛機起飛上升後改變，若氣充得太滿小心有爆開的風險。

7.選擇特餐會比原本餐點好吃

許多航空公司會提供不同的特餐，像是素食、海鮮、穆斯林、猶太教餐點等等，據說，這些特餐比一般餐點來得美味。

(中時電子報)