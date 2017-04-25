洪慈庸卓冠廷一路低調 婚禮小物20元
立委洪慈庸與台中市政府新聞局長卓冠廷昨（25日）登記結婚，晚間舉行簡單婚宴。從交往到結婚，洪卓戀是低調低調再低調，昨晚婚宴還是以「家宴」名義訂場地，婚禮小物是單價只要20元的果醬。
兩人昨天下午去北屯區戶政事務所辦理結婚登記，洪慈庸穿著白底紅色線條洋裝，外罩白色簡潔長外套；卓冠廷則是一身藍色西裝。晚間2人以相同裝扮出席喜宴，連婚戒都沒戴。
兩人於台中林酒店宴請親友，席開6桌，準備的婚禮小物是相當受到新人歡迎的瑞士HERO小果醬，蜂蜜與草莓口味各一罐，象徵甜甜蜜蜜。這款小果醬網路批發價單罐僅20元，2罐果醬加上包裝，成本恐怕還不到60元，真的是相當實惠。
卓冠廷表示，婚後兩人仍要忙公務，因此沒拍婚紗、沒有蜜月計畫，當然婚禮也沒時間籌備，只舉行簡單家宴餐敘，向大家致歉。
(中時電子報)
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